Incidente tra moto e camion a Milano: morta motociclista di 37 anni

Milano, 15 maggio 2025 – Incidente stradale tragico a Milano, nel tardo pomeriggio di oggi in via Arcivescovo Calabiana. L’allarme è scattato intorno alle 19.30 di giovedì 15 maggio. Per cause ancora in corso di accertamento una moto guidata da una donna di 37 anni si è scontrata con un autocarro.

Ad avere la peggio la giovane alla guida della due ruote: è stata soccorsa in condizioni disperate e portata in ospedale in codice rosso all’Humanitas di Rozzano ma purtroppo non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto: è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Stando a quanto emerso l’autocarro stava percorrendo viale Ortles in direzione Bonomelli, mentre la moto stava percorrendo via Cassano d’Adda. Lo schianto è avvenuto all’incrocio semaforico. La polizia locale, che sta effettuando tutti i rilievi del caso, sentirà i testimoni e raccoglierà le immagini delle telecamere di zona.