Altri 25 milioni per gli investimenti delle Pmi

"Dobbiamo essere uniti per far valere le nostre istanze anche e soprattutto in chiave europea", ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana ieri agli Stati generali del Patto per lo sviluppo, con istituzioni, enti, associazioni e stakeholder convocati al Belvedere di Palazzo Lombardia. Per Fontana "l’azione, sulle differenti materie, deve partire da qui, dal basso, per essere trasferita a Roma e arrivare fino a Bruxelles". Insomma "fare squadra e giocare insieme, con grande compattezza, una partita fondamentale per il futuro economico, ma soprattutto sociale della nostra Lombardia". Secondo il presidente il richiamo è ancor più forte da un lato in vista dell’assestamento di bilancio che approderà nell’aula del Pirellone a luglio, dall’altro per quanto riguarda i rapporti tra la Regione e l’Unione europea: "L’Europa potrà progredire solo se, in una prospettiva realmente sussidiaria, continuerà ad essere dei popoli e dei territori, tenendo nella giusta considerazione le Regioni e gli enti locali più prossimi ai suoi cittadini".

Intanto, sul fronte imprese, la Giunta lombarda, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ieri ha incrementato di 25 milioni 132.754 euro, portando lo stanziamento complessivo a 140 milioni, il finanziamento della "Misura investimenti - linea sviluppo aziendale" per agevolare gli investimenti delle imprese finalizzati al rafforzamento della produttività e alla transizione digitale. Rivolta alle Pmi, piccole e medie, e alle imprese a media capitalizzazione (MidCap), finora questa misura ne ha sostenute 449 con 97,3 milioni di euro. Il rifinanziamento permetterà di soddisfare nuove richieste di contributo da parte delle aziende lombarde, che hanno "fortemente apprezzato", sottolinea l’assessore Guidesi, l’iniziativa.

Per accedervi Pmi e MidCap devono avere una sede operativa in Lombardia, oltre ad essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese. L’agevolazione si compone di una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine, finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l’investimento e di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili.

L’ammontare massimo dell’agevolazione è di tre milioni di euro. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica sulla piattaforma “Bandi e servizi“ della Regione. Le proposte di investimento sono poi selezionate attraverso una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.