Altra fuga all’alt. Presi dalla polizia due ventunenni

Ancora un inseguimento. Il quinto in 13 giorni. Stavolta a scappare sono stati due ventunenni italiani, arrestati dopo una fuga a Quarto Oggiaro. Alle 16.30 di mercoledì, due agenti dell’Upg di pattuglia in via Stephenson notano due ragazzi su una Panda e decidono di controllarli. All’alt, il conducente accelera. Parte l’inseguimento: la macchina imbocca contromano via Castellammare, per poi infilarsi in viale Eritrea e da lì in via de Pisis. L’auto piomba contromano in via Traversi: una donna che sta spingendo una sedia a rotelle con un anziano si accorge dell’arrivo della Panda e allontana d’istinto la carrozzina per evitare che venga travolta. La Fiat urta due auto parcheggiate e in via Amoretti si ritrova imbottigliata nel traffico. Conducente e passeggero scendono per scappare a piedi: uno dei due prova a rapinare la macchina a un automobilista di passaggio, ma viene bloccato, così come il complice. Motivo della fuga? Guida senza patente.