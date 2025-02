Alloggi Aler al personale sanitario dell’Asst Nord Milano

Trentadue abitazioni a canone concordato per il personale sanitario dipendente dell’Asst Nord Milano nei comuni di Milano, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese. È quanto prevede l’accordo tra Aler Milano e Asst Nord Milano per fornire alloggi a medici, infermieri e personale sociosanitario operativo nell’area di competenza dell’azienda sociosanitaria. L’intesa è stata illustrata ieri a Palazzo Lombardia presenti il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore regionale a Casa e housing sociale Paolo Franco, dal presidente di Aler Milano Matteo Mognaschi e dal direttore generale di Asst Nord Milano, Tommaso Russo.

I trentadue alloggi a canone concordato, distribuiti nei comuni di Milano (2 abitazioni), Sesto San Giovanni (23) e Cologno Monzese (7), saranno messi a disposizione di persone sole o a nuclei familiari, tramite bando pubblico pubblicizzato sui siti di Aler Milano e dell’Asst Nord Mliano. I contratti di locazione avranno durata di 3 anni + 2.

"Vogliamo offrire a chi svolge un compito così delicato ed essenziale per il nostro sistema sanitario - ha detto il governatore Fontana - l’opportunità di disporre di un alloggio dignitoso con un affitto calmierato e dimostrare così che Regione Lombardia è sempre al fianco di chi lavora al servizio degli altri. L’obiettivo è evitare che il nostro personale, di assoluta eccellenza e altamente professionale, sia indotto per ragioni legate alla quotidianità, come il dover sostenere il peso di un affitto elevato, a decidere di spostarsi altrove". "Regione Lombardia - aggiunge l’assessore Franco - continua a sostenere i lavoratori che operano nei servizi essenziali con azioni concrete: con questo accordo facilitiamo l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agli infermieri, figure indispensabili per la sanità e il benessere dei cittadini".