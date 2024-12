Violente raffiche di vento: alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Allerta meteo in Lombardia (Milano compresa)

Milano, 20 dicembre 2024 – Allerta forte vento in Lombardia. Criticità in provincia di Varese, sulla quale si sono abbattute forti raffiche nella notte tra giovedì e venerdì. Dalle prime ore della nottata , diversi interventi dei vigili del fuoco, entrati in azione a causa del forte vento che ha determinato la caduta di alberi in strada. Maggiormente interessate le zone di competenza della sede centrale, dei distaccamenti di Busto, Luino, Ispra, in azione anche il distaccamento di Laveno. All’alba erano oltre venti gli interventi segnalati. Forte vento segnalato nella notte anche in provincia di Como.

Tempesta nel Lecchese

La tempesta di vento ha sferzato anche la provincia di Lecco. Le forti raffiche, che in pianura hanno soffiato ad oltre 70 chilometri orari e in quota hanno sfiorato i 100 all'ora, hanno scoperchiato tetti, abbattuto piante e alimentato incendi. I vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare 25 richieste di soccorso tecnico urgente. A Dervio hanno dovuto mettere in sicurezza il tetto di un condominio alto 7 piani: gli inquilini del complesso residenziale sono stati svegliati all'alba delle 6 da un frastuono, quello provocato dal vento appunto che stava strappando parte della copertura.

Le previsioni meteo

Sin dalle prime ore di oggi, venerdì 20 dicembre, c’è stato un marcato rinforzo della ventilazione da Nord in quota, in rapida estensione anche alle valli e alla pianura occidentale, con vento medio tra 30-45 km/h e raffiche massime tra 50-90 km/h fino al piano. In alcune zone della regione è scattata l’allerta gialla e arancione per forte vento. Non sono escluse valori di raffica superiori agli 80 km/h anche sulle porzioni settentrionali della zona “Nodo Idraulico di Milano”. In quota saranno possibili anche valori superiori. Per una graduale attenuazione bisognerà attendere il tardo pomeriggio.