Meteo Milano e Lombardia, la tregua sta finendo: tornano i temporali. Le previsioni per i prossimi giorni

Milano, 20 maggio 2024 – Non è ancora arrivato il momento di riporre ombrelli e impermeabili: il meteo infatti continuerà a essere perturbato, con piogge e temporali previsti anche per questa settimana in tutta la regione. Dopo la tregua del fine settimana, che ha dato respiro dopo il forte maltempo e gli ingenti danni della scorsa settimana, già questa sera il tempo tornerà a peggiorare, con precipitazioni prima irregolari e sparse, poi diffuse. Ma il giorno peggiore dovrebbe essere domani, martedì. Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le previsioni dal sito dell’Arpa.

Stato del cielo: nella notte irregolarmente nuvoloso con addensamenti sui settori meridionali; al mattino variabile; dal pomeriggio copertura in progressivo e generale aumento fino a cielo coperto ovunque dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: nella notte possibili rovesci o temporali sparsi sui settori meridionali; al mattino assenti oppure isolate ed intermittenti di debole intensità, in irregolare intensificazione ed estensione dal pomeriggio, dapprima sui rilievi e poi in modo esteso a partire da sud.

Neve oltre 2600-2800 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 14 °C, massime intorno a 25 °C.

Zero termico: nel corso della giornata in salita da 2800-3200 a 3100-3500 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna moderati meridionali; in quota in progressivo rinforzo da sud dal pomeriggio.

Stato del cielo: ovunque da molto nuvoloso a coperto. Possibili irregolari schiarite nel corso del pomeriggio sui settori meridionali.

Precipitazioni: moderate diffuse o localmente forti, persistenti per buona parte della giornata su Alpi e Prealpi, anche a carattere temporalesco; su pianura ed Appennino in attenuazione dal primo pomeriggio, in esaurimento entro il tardo pomeriggio.

Neve oltre 2400-2600 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in moderato calo. Zero termico: inizialmente a 2900-3300 metri, dal pomeriggio in abbassamento ovunque a circa 2700 metri.

Venti: in pianura e nelle valli da moderati a forti orientali o meridionali fino al mattino poi occidentali; in quota da moderati a forti inizialmente meridionali, poi in rotazione ciclonica.

Mercoledì e giovedì ovunque nuvolosità variabile. Precipitazioni da deboli a moderate sparse ed intermittenti, a carattere di rovescio, possibili su tutta la regione. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo. Venti da deboli a moderati variabili.