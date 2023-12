Milano, allerta gialla per vento oggi 1 dicembre: attenzione agli alberi e ai cantieri

Milano – Non bastano la pioggia, il freddo e la neve in quota. A Milano si aggiunge il vento, che ha reso necessario diramare un’allerta gialla (rischio ordinario) per tutto il territorio della città e che durerà 24 ore.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l’allerta a partire dalla mezzanotte di oggi, 1 dicembre. Ma cosa significa, nel concreto? Durante il periodo di allerta è raccomandato non sostare sotto gli alberi, nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.