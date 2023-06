Milano, medico lancia l’allarme: “C’è un feto in corso Sempione”. Ma era solo carne in un sacchetto

La chiamata alle 9.30 di mattina: "Ho trovato un feto in corso Sempione". L'allarme però è rientrato dopo pochi minuti: i carabinieri hanno verificato che all'interno del sacchetto di plastica c'era per fortuna solo un pezzo di carne.

L'involucro è stato notato da una trentunenne, medico specializzando, che stava portando a spasso il cane: vicino alla fermata del tram, all'angolo con via Arona, la dottoressa ha notato il sacchetto, da cui spuntava qualcosa di rosso che il medico ha scambiato per un cordone ombelicale. A quel punto, è partita la telefonata al 112 per segnalare il ritrovamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della Compagnia Duomo e gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche per effettuare i rilievi. Ai sanitari di Areu, intervenuti con un'ambulanza per eventuali soccorsi, è bastato aprire il sacchetto per accertare che non si trattava di un feto, ma di un pezzo di carne animale abbandonato lì da qualcuno.

Il precedente

La sera del 28 aprile, due anziani avevano ritrovato il cadavere di una neonata vicino a un raccoglitore di indumenti usati della Caritas all'angolo tra via Botticelli e via Saldini, avvolto in una felpa rossa e in un asciugamani giallo e con un pezzo di placenta ancora attaccato: dall'autopsia era poi emerso che la bambina era morta già al momento del parto e che era stata successivamente abbandonata dalla madre, non ancora rintracciata dalla polizia.