CronacaAllarme bomba in via Pergolesi: intervengono gli artificieri
11 set 2025
NICOLA PALMA E MARIANNA VAZZANA
Cronaca
Allarme bomba in via Pergolesi: intervengono gli artificieri

La segnalazione riguardo un pacco sospetto è scattata poco dopo le 18. Sul posto anche forze dell’ordine, soccorritori del 118 e polizia locale

Allarme bomba in via Pergolesi: intervengono gli artificieri
Milano, 11 settembre 2025 – La segnalazione di un "pacco sospetto" ha fatto scattare l'allarme in via Pergolesi 19, all'altezza di piazza Caiazzo, poco dopo le 18.

Le operazioni in via Pergolesi, dopo il ritrovamento di un pacco sospetto (Fasani)
Le operazioni in via Pergolesi, dopo il ritrovamento di un pacco sospetto (Fasani)

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia di Stato, i soccorritori del 118 e polizia locale. L'area è stata delimitata con i nastri di plastica. Deviato il filobus 92.

Sono intervenuti gli artificieri dell'Ufficio prevenzione generale della Questura che hanno fatto brillare il pacco e messo in sicurezza l'area. Stando a quanto emerso, all'interno c'erano alcune batterie usurate legate con del nastro. Nessuno è rimasto ferito e la situazione in strada è lentamente tornata alla normalità. 

