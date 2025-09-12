Perché fai la coda a Malpensa
Arnaldo Liguori
Perché fai la coda a Malpensa
Milano
Allarme bomba e traffico paralizzato
12 set 2025
MARIANNA VAZZANA
Cronaca
Allarme bomba e traffico paralizzato

La segnalazione di un "pacco sospetto" ha creato il caos nell’ora di punta tra la zona di corso Buenos e la stazione Centrale ieri sera. Per fortuna si è rivelato un "falso allarme bomba": il fagotto avvistato in via Pergolesi altro non era che un ammasso di batterie usurate, legate con un nastro. Ma per sincerarsi che non fosse nulla di pericoloso e mettere in sicurezza l’area è stato comunque necessario far scattare la procedura d’emergenza, isolando l’area e deviando il traffico, compresa la linea del filobus 92. L’allarme è scattato poco dopo le 18 in via Pergolesi, nel punto a ridosso di piazza Caiazzo sul lato dei civici dispari (il pacco era a terra, all’altezza del civico 19). Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco, polizia di Stato, 118 e polizia locale. Allontanati i passanti, il punto è stato poi cinturato per consentire agli artificieri di entrare in azione: al lavoro, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura che hanno fatto brillare il pacco e messo in sicurezza tutta la zona attorno. Stando a quanto emerso, all’interno c’erano alcune batterie usurate legate con del nastro.

Nessuno è rimasto ferito e la situazione in strada è lentamente tornata alla normalità. Gli accertamenti sono in corso: la polizia acquisirà i filmati delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali di quel tratto di via, per individuare chi abbia abbandonato quelle batterie e perché. Attorno non risultano esserci obiettivi sensibili.

N.P.

M.V.

© Riproduzione riservata