Alessia Pifferi e la nuova perizia psichiatrica, nominato il pool di periti: il primo incontro il 26 marzo

Milano, 28 febbraio 2025 – È stato fissato per il prossimo 26 marzo il primo incontro, nel carcere di Vigevano, tra gli specialisti che si occuperanno della nuova perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano e Alessia Pifferi, la 38enne condannata in primo grado per omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, a Milano.

La 38enne Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo in primo grado, nella foto insieme al legale Alessia Pontenani

Oggi i giudici hanno nominato il pool di periti: lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, la neuropsicologa Nadia Bolognini e il neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni. Specialista, quest'ultimo, nominato in quanto il quesito posto dai giudici oltre che sulla capacita' di intendere e di volere verte anche sull'analisi dell'infanzia di Alessia Pifferi (oggi non presente in aula in quanto ha subito un'aggressione da parte di una detenuta nel carcere di Vigevano) e su eventuali traumi che potrebbero aver influito sul suo percorso di crescita. A loro si aggiungono i consulenti nominati dalla Procura generale e dalla difesa, mentre le parti civili (la sorella e la madre di Alessia Pifferi) si sono riservati sulla nomina.

Il legale delle parti civili, l'avvocato Emanuele De Mitri, ha chiesto anche di acquisire nel processo d'appello alcuni degli atti, relativi in particolare al test di Wais eseguito nel carcere di San Vittore, dell'inchiesta parallela a carico di alcune della psicologhe del penitenziario, tenendo quindi conto delle presunte manipolazioni. Acquisizione a cui si è opposta la Procura generale, in quanto "innammissibile" e "tardiva", dopo che Il pm di Milano Francesco De Tommasi (titolare dell'inchiesta sulla morte di Diana e delle indagini sul caso delle psicologhe) ha depositato nel fascicolo anche gli atti del filone bis, chiuso a gennaio, sulle presunte manipolazioni, secondo l'accusa, sugli accertamenti psichiatrici sulla donna, che vede indagati per ipotesi di falso e favoreggiamento la legale dell'imputata, l'avvocata Alessia Pontenani, alcune psicologhe e anche Marco Garbarini, psichiatra e consulente della difesa.

Con questa iniziativa, in sostanza, il pm, dopo aver dato avviso alle parti del deposito, ha messo a disposizione di difesa e parti civili nel processo d'appello in corso, sulla morte della bimba di meno di un anno e mezzo, anche quelle carte dell'altra indagine sui tentativi di indirizzare, per l'accusa, pure l'esito della perizia psichiatrica nel primo grado verso un "vizio parziale di mente". Ossia per farla passare per affetta da deficit cognitivi simulando disturbi mentali, mentre, in realtà, per l'accusa è sempre stata lucida. La perizia stabilì, comunque, che la donna era capace di intendere e di volere.