Alessia Pifferi, battaglia in aula sulla nuova perizia psichiatrica

Milano, 10 febbraio 2025 – Disporre una nuova perizia psichiatrica su Alessia Pifferi "sarebbe una questione di giustizia anche per Diana", per chiarire definitivamente se "la mamma l'ha uccisa volontariamente o non si è resa conto delle conseguenze delle sue azioni". E il processo "va chiuso, ma in modo da fugare ogni dubbio e comprendere realmente quello che è accaduto". L'avvocata Alessia Pontenani ha ribadito in aula, nel processo d'appello, la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sulla donna condannata in primo grado all'ergastolo per aver abbandonato in casa e lasciato morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi, nell'estate 2022.

I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano si esprimeranno nel pomeriggio sulla richiesta, alla quale si sono opposte la procura generale e la parte civile, la madre e la sorella di Alessia Pifferi che nella perizia effettuata dalla psichiatra Elvezio Pirfo era stata ritenuta capace di intendere e di volere.

"Spero che si vada avanti e si metta un punto fermo chiudendo questa vicenda - ha spiegato fuori dall'aula la sorella di Alessia Pifferi, Viviana - perché non si può rimanere sempre intrappolati in questo vortice. Sono stufa di sentire critiche alla famiglia, perché Alessia ha avuto tutte le possibilità per costruirsi una sua vita".

Il legale delle parti civili ha sottolineato che "la verità è già stata scritta nel processo di primo grado", opponendosi all'acquisizione di documenti della difesa, tra cui le lettere di Alessia Pifferi in carcere e materiale risalente alla sua infanzia. "Non si può pensare che una bambina che ha turbe all'età di sei anni possa avere uno sviluppo normale - ha spiegato l'avvocata Pontenani -, Alessia Pifferi ha problemi, non sapeva di essere incinta, quando ha partorito in casa si è ritrovata con un giocattolino in mano senza rendersi conto delle necessità di una bambina. È giusto rifare la perizia e sottoporla a nuovi test, per comprendere quello che è accaduto". Ha negato poi l'ipotesi che Alessia Pifferi possa essere stata indotta a mentire per simulare disturbi, accusa al centro di un'indagine parallela a carico della stessa legale, delle psicologhe all'epoca in servizio a San Vittore e del consulente della difesa. "L'unica colpa della psicologhe è quella di aver fatto il loro lavoro - ha concluso - vedevano in continuazione Alessia Pifferi perché era stato commesso un reato terribile e cercavano di capire".