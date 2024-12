Milano, l’albero di Natale Motta illumina piazza della Scala: “Il gusto incontra Milano e le stelle”

Milano, 8 dicembre 2204 – Si è acceso un altro albero di Natale, a Milano. Motta, brand premium del Gruppo Bauli che ha di recente inaugurato il nuovo corso firmato dallo Chef Bruno Barbieri, ha portato nel centro del capoluogo lombardo il suo tocco stellato con un elegante albero in piazza della Scala realizzato in collaborazione con Next Different.

Custodito all’interno di una raffinata boule de neige, l’abete illumina tutto e tutti con uno spettacolare alternarsi di luci che risplendono sulle decorazioni dai toni del distintivo blu e del brillante oro.

L’Albero di Natale Motta è stato inaugurato con una serata speciale condotta da Natasha Stefanenko alla presenza di Michele Bauli, Presidente del Gruppo Bauli, di Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, e dello Chef Bruno Barbieri che, combinando tradizione e innovazione, semplicità e ingredienti ricercati, ha rinnovato l’intera collezione del brand.

Uno spettacolo unico e coinvolgente ha accompagnato l’accensione dell’Albero Motta: il brand ha infatti regalato al pubblico di Piazza della Scala un’esperienza visiva e sensoriale con una straordinaria performance di piano sky che ha diffuso il suggestivo brano “Golden Hour”, protagonista della campagna Motta, seguito dalle note più evocative delle melodie natalizie.

“La storia di Motta è iniziata nel 1919 per iniziativa di Angelo Motta a Milano, e con uno sguardo sempre rivolto al futuro, è proprio qui che torniamo oggi per rafforzare il legame con la città”, commenta Michele Bauli, Presidente del Gruppo Bauli. “Ci teniamo a ringraziare il Comune di Milano per averci dato l’opportunità di contribuire, attraverso questo Albero in Piazza della Scala, alla valorizzazione di un momento così importante come il Natale”.

A partire dall’8 dicembre 2024 e fino al 6 gennaio 2025 la scenografica installazione dell’Albero di Natale Motta si animerà tutti i giorni per i passanti: il pubblico avrà la possibilità non solo di lasciarsi sorprendere dall’assaggio della linea Motta firmata dallo Chef Bruno Barbieri, ma anche di vincere uno dei prodotti della nuova gamma.

Inoltre, per tutto il mese di dicembre il Gruppo Bauli, attraverso una domination che sfrutta soluzioni analogiche e digitali, tinge dell’iconico blu Motta la fermata San Babila della metropolitana M4 e Piazza Gae Aulenti. Il risultato è un’esperienza di fruizione immersiva e coinvolgente che porta il pubblico in un viaggio nella magia del Natale e nel gusto unico di Motta, consolidando il legame che unisce il brand alla città di Milano. L’iniziativa è parte di una campagna OOH di Mediamond svolta in collaborazione con il centro media OMG che punta a rafforzare l’identità visiva del brand attraverso il posizionamento strategico in alcuni tra i luoghi più significativi e di passaggio del capoluogo lombardo.