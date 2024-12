Natale milanese: accensione dell'albero in Piazza Duomo e inaugurazione del mercatino

L’albero in Piazza Duomo, seppur un po’ storto, e il mercatino di fianco alla Cattedrale. Giorno di accensioni e di taglio del nastro, ieri, per il Natale milanese. Andiamo per ordine, iniziando con l’ultimo evento in ordine di tempo. Ieri pomeriggio, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dell’amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier e dell’assessora allo Sport Martina Riva si è tenuta la cerimonia dedicata all’accensione dell’Albero dedicato ai Giochi invernali del 2026.

Quest’anno il simbolo del Natale milanese è un abete Picea Abies Excelsa proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica, alto 27,5 metri e impreziosito da decorazioni olimpiche e paralimpiche. L’abete rosso che adorna piazza Duomo è cresciuto su un declivio nel suo ambiente naturale, una caratteristica che lo rende unico e speciale. Il Consorzio Ersaf Lombardia Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste ha indicato l’esemplare da abbattere rispondendo alle esigenze di espiantazione. Guardandolo bene, si nota che l’abete è storto. E in effetti, nel comunicato del Comune, si legge che "in fase di installazione, per garantire la stabilità dell’albero durante tutto il periodo di esposizione, è stato necessario inclinarlo leggermente".

Ieri mattina, invece, è stato inaugurato il Mercatino di Natale in Duomo (attivo dal 1° dicembre) organizzato (con la Confcommercio milanese) da Apeca, l’Associazione ambulanti Confcommercio Milano, e Promo.Ter ATI con Prisma. Al tradizionale taglio del nastro vicino alle 78 baite in legno hanno partecipato Sala, l’assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e il presidente di Apeca Giacomo Errico. Conferite quattro borse di studio, del valore di 2.500 euro ciascuna, agli orfani dell’Opera nazionale assistenza orfani militari dell’Arma dei Carabinieri.