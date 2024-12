Il Villaggio di Natale Coca Cola in piazza Duomo a Milano: un luogo magico ai piedi dell’Albero dei Giochi

Milano, 6 dicembre2024 – Natale è alle porte e la città si veste sempre più a festa, anche con uno sguardo alla solidarietà. In piazza Duomo a Milano apre domani, sabato 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, il Coca-Cola Christmas Village. Si tratta di un luogo magico in cui divertirsi e, al contempo, fare del bene, perché dopo il supporto alla 28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, Coca-Cola conferma il proprio sostegno a Banco Alimentare.

Cuore del villaggio allestito da domani al 6 gennaio in Piazza del Duomo a Milano, sarà l’Albero dei Giochi dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Il legame tra Coca-Cola e le Olimpiadi nasce da lontano e rappresenta una delle collaborazioni più longeve e iconiche nella storia degli eventi sportivi mondiali, che non solo riflette l’impegno nel promuovere lo sport e i suoi valori, ma incarna una visione condivisa di inclusione, aggregazione e rispetto. Il viaggio di Coca-Cola con il Movimento Olimpico inizia nel 1928 ad Amsterdam, affiancando gli atleti e diventando così il partner più duraturo nella storia delle Olimpiadi.

Ai piedi dell’Albero dei Giochi ci sarà il Mercatino di Natale di Coca-Cola: uno spazio dove poter acquistare gadget e prodotti esclusivi del brand, trasformando un semplice gesto in un contributo concreto per le persone in difficoltà. L’intero ricavato del Mercatino, che vedrà coinvolti volontari di Banco Alimentare affiancati da dipendenti di Coca-Cola, sarà infatti devoluto all’associazione.

All’interno del Coca-Cola Christmas Village, non mancherà poi il protagonista delle feste. In una dome house allestita come una piccola casa del Polo Nord, Babbo Natale accoglierà i bambini e le loro famiglie in un’atmosfera incantata, apponendo il suo magico timbro sulle letterine a lui destinate e offrendo la possibilità di immortalare il momento in una foto ricordo.

Una collaborazione storica quella tra Coca-Cola e Banco Alimentare che quest’anno ha permesso di distribuire generi alimentari per oltre 1 milione e 400 mila pasti e negli ultimi otto anni si è tradotta in un sostegno pari alla distribuzione di circa 15 milioni di pasti, confermando l’impegno dell’Azienda a favore della sostenibilità sociale e della comunità.

“Siamo felici che Coca-Cola abbia nuovamente scelto Banco Alimentare come partner per la campagna natalizia, sicuramente la più importante dell’anno. In una situazione difficile e complessa come quella attuale, è importante il messaggio lanciato da Coca-Cola: un semplice gesto di gentilezza, generosità, e di concreta solidarietà, ha sempre un positivo effetto anche su chi lo compie provocando una reazione a catena di bene. Il nostro obiettivo è da sempre quello di ridare fiducia e speranza alle persone in difficoltà e possiamo raggiungerlo solo facendo squadra con chi realmente si mette in gioco con noi e ci resta vicino”, ha commentato Giovanni Bruno, Presidente Fondazione Banco Alimentare ETS..

"In questo periodo speciale dell'anno è importante ricordarsi quanto i più piccoli gesti di gentilezza e generosità possano fare la differenza per le persone in difficoltà, per questo siamo orgogliosi di sostenere ancora una volta Banco Alimentare e i suoi volontari. Abbiamo deciso di portare questo messaggio di condivisione e solidarietà anche all'interno del Coca-Cola Christmas Village, nel quale ciascuno di noi potrà celebrare lo spirito e la tradizione del Natale, riscoprendo l'importanza del donare", ha aggiunto Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità Coca-Cola Italia.