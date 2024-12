‘L’avventura di Natale’, escape room e laboratori Lego a CityLife Shopping District

Milano, 8 dicembre 2024 – Creatività e gioco in un’atmosfera incantata. Per tutto il periodo natalizio, da oggi al 6 gennaio, a CityLife Shopping District arriva “L’Avventura di Natale” in collaborazione con Lego Italia: un ricco programma di attività pensate per bambini e non solo. L’iniziativa, in partnership con SmartCityLife, aderisce al progetto promosso dal Comune di Milano “Il Natale degli Alberi” che prevede la realizzazione di alberi di Natale e altre iniziative a tema natalizio in diverse aree della città.

Il cuore pulsante dell’attività si trova nella suggestiva Piazza Tre Torri, dove una caratteristica baita natalizia ospiterà due escape room a tema: una dedicata a Babbo Natale e l’altra all’Omino Pan di Zenzero interamente personalizzata con mattoncini Lego. I visitatori, grandi e piccoli, potranno mettersi alla prova con rompicapo pensati per immergersi completamente nello spirito del Natale. L’ingresso è gratuito e per poter accedere è necessario prenotarsi al sito citylifeshoppingdistrict.it e per ogni bambino minore di 16 anni, è necessaria la presenza di un adulto.

L’avventura prosegue anche all’interno dello Shopping District, dove saranno presenti diverse installazioni a tema Lego volte a intrattenere il pubblico e a promuovere l’iniziativa benefica BuildToGive. All’interno di un laboratorio gratuito e ad accesso libero, infatti, i bambini potranno costruire dei cuoricini in mattoncini colorati e, simbolicamente, le famiglie e i piccoli regaleranno così il superpotere del gioco ai bimbi meno fortunati. Le bellissime creazioni saranno usate come addobbi degli alberi di Natale che coloreranno le escape room. Concretamente, il Gruppo Lego donerà a questi ultimi set e minifigures.

In Italia, anche quest’anno il partner dell’iniziativa sarà Fondazione ABIO Italia ETS per il bambino in ospedale, la storica organizzazione che aiuta i piccoli a superare lo stress del ricovero con il gioco, l’ascolto, il sorriso e gli ambienti a prova di sorrisi e che porterà i regali del brand danese negli ospedali in cui è attiva ogni giorno. Insieme al Gruppo Lego e a Fondazione ABIO Italia ETS, quest’anno ci sarà anche Hearth4Children APS, Associazione di Promozione Sociale impegnata nel supporto dell’infanzia e nella valorizzazione del capitale umano e sociale. L’APS trasforma le evidenze scientifiche in interventi concreti, promuovendo il benessere e una crescita inclusiva per bambini, adolescenti e famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità.

Sempre all’interno della Mall, ci sarà un angolo speciale, con una mostra di tre opere di Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego Certified Professional italiano: i due dolcissimi bambini e le mani, tutte costruite in mattoncini, saranno il simbolo della creatività, del gioco e testimonieranno l’impegno del brand danese e dell’artista per i piccoli meno fortunati. Anche queste installazioni saranno abbellite con i cuori del BuildToGive, realizzati nel laboratorio. Un totem illustrerà le installazioni e l’attività benefica.

L’intero progetto è concepito e realizzato da AADV Entertainment, realtà italiana consolidata nell’ideazione e produzione di format originali di live entertainment.