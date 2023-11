Istituto Albe Steiner, soffitti che cadono a pezzi e niente riscaldamento: gli studenti bloccano l’ingresso / IL VIDEO

Milano – Soffitti che cadono a pezzi, infiltrazioni, aule gelate. Gli studenti dell’istituto professionale Albe Steiner, al quartiere Vigentino, stanno protestando questa mattina davanti ai cancelli della scuola per chiedere interventi urgenti all’interno del complesso.

La protesta è scattata al suono della campanella: il picchetto dei ragazzi ha bloccato l’ingresso gridando slogan contro una situazione diventata ormai insostenibile. Nella loro protesta gli studenti sono sostenuti anche dai genitori.

"Le condizioni della scuola sono pessime – denuncia la mamma di una studentessa – Attualmente, oltre l'acqua che fuoriesce dai soffitti, è senza riscaldamento. Non sono mai riusciti ad accenderlo e i ragazzi vanno a scuola con le coperte”.

“Gli studenti ma anche noi genitori – dice il papà di uno studente – siamo esasperati da questa situazione: non c’è il riscaldamento, ci sono continue infiltrazioni d’acqua e cedimenti strutturali con aule inagibili e continui spostamenti dei ragazzi. Città Metropolitana deve intervenire”.

Nella scuola i guasti e i cedimenti strutturali sono ormai una consuetudine. L’ultimo episodio è stato il 23 ottobre scorso quando sono crollati dei calcinacci in una scala nei pressi dell’uscita di emergenza. Erano intervenuti i vigili del fuoco, che avevano transennato la scala e messo in sicurezza l’area.

Nell’edificio sono in corso i lavori per la sistemazione del tetto (un investimento da 150mila euro) e nei giorni scorsi Città Metropolitana aveva annunciato che i tecnici erano al lavoro per la verifica statica di tutto l’immobile.