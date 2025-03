Al team Gruppo Astrofili un nuovo riconoscimento dall’Agenzia Spaziale

Un nuovo grande riconoscimento arriva dall’Esa (Agenzia Spaziale Europea) per il contributo eccezionale nelle osservazioni al telescopio sui pianeti esterni al nostro sistema solare. Grazie al lavoro e alle ricerche del Gruppo Astrofili Rozzano è stato scoperto WASP-12b un pianeta che orbita intorno alla sua stella e che rappresenta un soggetto chiave per lo studio dei processi planetari dinamici. Questo pianeta infatti è caratterizzato da un’orbita leggermente eccentrica, i cui rapidi cambiamenti sono indicativi di trasformazioni evolutive all’interno del suo sistema. In base ai dati attuali si prevede che WASP-12b possa avvicinarsi alla sua stella madre tanto da esserne inghiottito tra pochi milioni di anni. Si tratta di una scoperta molto rilevante dal punto di vista scientifico che aumenta l’importanza delle osservazioni svolte dal nostro osservatorio cittadino.

I volontari del Gruppo Astrofili sono riusciti inoltre a fotografare il Quasar 3C 147, un oggetto celeste situato a ben 6.4 miliardi di anni luce da noi, il più lontano mai osservato dall’osservatorio rozzanese che ha sede nel parco di Cascina Grande.Mas.Sag.