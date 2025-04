Al mercato di Melegnano. Capi di lusso contraffatti. Sequestro di 100mila euro

Scarpe, giubbotti, T-shirt e accessori dei più rinomati marchi, da Prada a Louis Vuitton, da Armani a Moncler a Dolce & Gabbana. La polizia locale di Melegnano ha individuato e sequestrato capi di vestiario contraffatti, destinati ad essere venduti tra i banchi del mercato cittadino del giovedì e della domenica, per un valore di oltre 100mila euro.

Due persone, entrambe di origine straniera, sono state denunciate per contraffazione e ricettazione; una delle due, in particolare, svolgeva la funzione di "grossista", ossia era colui che riforniva gli ambulanti abusivi, incaricati di proporre la merce falsamente griffata ai clienti del mercato di Melegnano. Giunta al termine di una lunga attività d’indagine, l’operazione condotta dai "ghisa" locali, sotto la regia del dirigente Antonio Barbato, ha contribuito a lanciare un segnale a chi gestisce questo genere di traffici, ma anche a fare informazione e sensibilizzazione tra i cittadini.

Un plauso all’operazione arriva dalla sezione locale di Confcommercio, con la presidente Caterina Ippolito e il suo vice Stefano Surdo che ringraziano gli agenti della polizia locale: "La vostra dedizione e il vostro impegno – dicono - hanno portato a un risultato straordinario, che merita di essere riconosciuto e apprezzato da tutta la comunità. La scoperta del maxi-grossista degli abusivi, culminata col sequestro di oltre 500 capi contraffatti, è un chiaro esempio di come l’efficienza e la determinazione possano portare a grandi risultati. La merce sequestrata rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro l’illegalità e la contraffazione. Un ringraziamento anche al sindaco Vito Bellomo e all’assessore alla sicurezza Cristiano Vailati". "Contrastare l’illegalità e la contraffazione – aggiunge il segretario locale di Confcommercio, Cesare Lavia - è fondamentale per assicurare un’economia sana e sostenibile. Solo attraverso un impegno congiunto possiamo sperare di ridurre l’impatto devastante di questi fenomeni sull’economia e sulla società".

Non solo abusivismo commerciale. L’altro giorno gli agenti della locale di Melegnano hanno sequestrato, in un parco di viale Repubblica, 320 grammi di droga fra hashish e cocaina. Lo stupefacente era nascosto dentro una siepe. I pusher invece sono riusciti a far perdere le tracce.