"La libertà di esprimersi non si nega"

Una delegazione del Comune di Milano ha sfilato ieri al gay pride di Budapest, la capitale dell’Ungheria che "oggi è la capitale d’Europa", ha spiegato la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi. "Il Pride – ha aggiunto – non è più solo la manifestazione dell’orgoglio Lgbtqia+. Siamo qui per affermare e ribadire ai governi populisti di destra che, almeno nell’Unione europea, la libertà di esprimere il proprio pensiero non è negabile né negoziabile, è un diritto sancito sia dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Milano è qui e sarà sempre nei luoghi e con le persone che difendono la libertà e i diritti civili". Da Milano, tra gli altri, sono arrivati a Budapest anche l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, la consigliera comunale e delegata a Lavoro e Pari Opportunità della Città Metropolitana Diana De Marchi e il consigliere comunale Mauro Orso. "Siamo un bellissimo fiume di persone" ha commentato sui social Sacchi. A Budapest pure Marco Cappato, fondatore del movimento paneuropeo di cittadini Eumans. Per lui è il primo ministro Victor Orban "a non rispettare le leggi" e ha definito "del tutto illegale" il divieto a manifestare che ha posto. "La libertà di associazione e manifestazione – ha ricordato Cappato – è un diritto fondamentale riconosciuto nella carta dei diritti dell’Unione". A sfilare, poi, Luca Paladini, consigliere regionale di Patto Civico, fondatore de “I Sentinelli“: "Oggi Viktor Orban – scrive su Facebook – ha subito una sconfitta politica epocale. Il timore era di fare un Pride pieno di stranieri come noi, a portare solidarietà a una comunità offesa, censurata e discriminata ma troppo spaventata per esporsi. E invece erano loro (gli ungheresi, ndr) ad aspettare noi, in più di 200mila".