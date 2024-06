Al-Hilal su Leao: 100 milioni sul piatto

L’Al-Hilal su Rafael Leao: il club saudita sarebbe pronto a presentare un’offerta da 100 milioni circa al Milan, oltre a uno stipendio triplicato (20 milioni) al giocatore. La voce era stata lanciata il mese scorso dal Portogallo ed è tornata d’attualità. L’attaccante, 58 gol in 210 presenze ("spero di farne altrettante, qui è come essere in famiglia", le sue parole in occasione della 200esima) è legato alla società di via Aldo Rossi da un contratto in scadenza nel 2028 e da una clausola rescissoria da 175 milioni. L’Al-Hilal, dove giocano Neymar e Milinkovic-Savic allenati da Rui Jorge, tecnico che lanciò Leao ai tempi dello Sporting, è in contatto con un intermediario, incaricato dal padre del giocatore. Giocatore che, a soli 25 anni, non sarebbe ancora interessato alla “pensione d’oro“ araba. Ma la società è ambiziosa, ha vinto campionato, coppa e supercoppa, parteciperà al prossimo mondiale per club. Attenzione al Psg, altra realtà che potrebbe permettersi un investimento pari o vicino alla clausola. I francesi potrebbero puntare su di lui per sostituire Mbappé che l’anno prossimo giocherà al Real Madrid.