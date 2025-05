Al fondo delle nostre caratteristiche peculiari. Un laboratorio di approfondimento su noi stessi

In questo periodo ci siamo dedicati ad approfondire il tema delle emozioni che fanno parte di ognuno di noi. In particolare ci siamo confrontati su paura, tristezza, rabbia, felicità, delusione e sorpresa.

Per prima cosa ci siamo chiesti come ciascuno di noi reagisce nell’affrontare un’emozione: ciò che si prova, si sente e come la si gestisce. Poi a turno abbiamo raccontato degli episodi inerenti ai diversi stati d’animo, discutendone in classe.

Per ogni emozione abbiamo visto una parte del film "Inside Out 1", dove tutte le emozioni provate dalla protagonista vengono rappresentate da personaggi animati che prendono vita. Il film parla di una ragazzina di nome Riley, che deve affrontare prove difficili per la sua adolescenza, come il trasferimento dal Minnesota alla città di San Francisco, la necessità di integrarsi in una nuova squadra di hockey e di fare nuove amicizie; tutto questo in un periodo della sua vita, quello della preadolescenza, in cui si è trovata a gestire emozioni fin ora mai provate.

Abbiamo poi letto dei brani in cui si raccontavano situazioni in cui il protagonista o la protagonista ha sperimentato in modo intenso un’emozione.

Divisi in gruppi abbiamo inventato delle storie su una specifica emozione e creato degli Storyboard That (cioè dei fumetti) per rappresentarle con semplici storie animate.