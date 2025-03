Al Famedio sepolture anche in coppia

Cambia il regolamento del Famedio, il Pantheon del Cimitero Monumentale dove sono sepolti i grandi milanesi, per permettere anche ai coniugi dei benemeriti di essere sepolti insieme ai loro cari. La modifica, che dovrà passare dal Consiglio comunale, è stata illustrata ieri in commissione dall’assessora ai Servizi civici Gaia Romani. Il ricongiungimento delle salme non sarà automatico e ci sarà discrezionalità da parte della Giunta, inoltre i costi saranno a carico dei richiedenti quindi dei parenti. Mentre per il benemerito sepolto al Famedio è il Comune che pensa a tutte le spese. Devono inoltre essere rispettate alcune caratteristiche, innanzitutto ci deve essere lo spazio per la tumulazione nello stesso manufatto dei resti ossei o delle ceneri del coniuge, con cui ci deve essere stato un matrimonio o unione civile, niente coppie di fatto quindi. Ci sarà una valutazione discrezionale da parte della Giunta anche sulla compatibilità della condotta del congiunge con il luogo dove verrà sepolto cioè il Famedio. Non ci sarà quindi nessun automatismo.

Durante la commissione sono stati illustrati anche i miglioramenti realizzati nel settore anagrafe grazie alla digitalizzazione che ha ridotto i tempi di attesa per le pratiche. Per l’appuntamento relativo alla carta d’identità c’è stata una riduzione dei tempi del 77%, passando dalla media di 67 giorni nel 2022 a quella di 15 giorni attuale.