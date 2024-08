“Mi hanno rubato il portafogli”. Polizia arriva e gli chiede generalità: lui aizza il pastore tedesco contro gli agenti

Milano – "Ho subìto un furto”. Ma all’arrivo della polizia, dopo la chiamata al 112, ha scagliato il suo pastore tedesco contro gli agenti. Protagonista dell’episodio un 62enne italiano. Stando a quanto ricostruito l’uomo ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine per un presunto furto del portafogli che ha detto di aver subito da due nordafricani all’altezza di via Paravia.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto e gli hanno chiesto le generalità, lui ha cominciato a dare in escandescenze, continuando nel tentativo di aggredire gli agenti anche quando è stato fatto salire a bordo della volante. Per bloccarlo è stato necessario l'utilizzo dello spray urticante. L’uomo, con precedenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.