Agosto in movimento a Buccinasco con Auser: fitwalking, pilates e acquagym

Tanti appuntamenti per chi resta in città ad agosto e per "offrire a tutti la possibilità di ritrovarsi, fare un po’ di movimento, divertirsi e fare nuove esperienze anche d’estate", spiega il sindaco Rino Pruiti che ringrazia "i volontari per l’attenzione al territorio e ai cittadini". L’associazione Auser Attivamente organizza fino al 19 agosto una serie di iniziative per tutte le età, con particolare attenzione agli anziani che rimangono soli in città d’estate. Si inizia domani con il fitwalking, la camminata sportiva di un’ora, con ritrovo alle 8.45 al parco Collodi. Il martedì, dalle 10 alle 11, c’è il corso di pilates al centro civico di via Marzabotto. Nello stesso luogo, il mercoledì ci si diverte con i balli di gruppo (dalle 17.30), mentre il venerdì è in programma la ginnastica posturale alle 10, sempre al centro civico. Il giovedì, invece, si può prendere parte, dalle 10.30, alle lezioni di acquagym nella piscina di via Morandi. Tutte le attività sono gratuite.Francesca Grillo