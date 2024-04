“Sono stato derubato”. E prende a sediate due donne al pronto soccorso del Fatebenefratelli: una è grave

Milano – "Sono stato derubato”. Un 39enne tunisino in preda all'ira, ha preso una sedia e ha colpito ripetutamente due donne che si trovavano vicino a lui, ferendone una in modo grave. Poi è stato arrestato. È successo questa mattina al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. L’uomo ha detto di aver subito un furto.

Il 39enne, con precedenti, ha colpito due donne romene, una di 47 e una di 49 anni. La prima, in particolare, colpita al capo, è stata ricoverata in codice rosso, la seconda in arancione. Sul posto è giunta la Polizia di Stato che ha arrestato il presunto aggressore con l'accusa di tentato omicidio.