Aggredito nella notte in zona Darsena: giovane in coma

Milano, 13 settembre 2023 – Un ventitreenne italiano si trova in coma farmacologico al Policlinico dopo essere stato aggredito stanotte in zona Darsena.

L’aggressione

Stando a quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato aggredito da un ventottenne tunisino, che ha dichiarato alla polizia di aver visto un ragazzo e una ragazza che stavano litigando in viale Gorizia e di essere intervenuto per difendere lei. A quel punto, si sarebbe avventato sul ventitreenne per immobilizzarlo, ma il ragazzo non si sarebbe più rialzato.

Soccorso dagli agenti di una Volante, che gli hanno anche praticato il massaggio cardiaco per rianimarlo, è stato poi accompagnato al Policlinico in condizioni gravissime.

I dubbi sulla ricostruzione

I poliziotti hanno fermato il presunto aggressore e lo hanno portato in Questura: non è escluso che a breve possano essere presi provvedimenti nei suoi confronti. Gli investigatori dell'Upg stanno verificando la sua versione per chiarire la dinamica dell'accaduto: al momento sembra che dalle immagini delle telecamere non si veda la ragazza di cui ha parlato il ventottenne.