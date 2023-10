Agenti in moto a Cesano Boscone per controllare parchi, scuole e prevenire spaccio

Nasce il “Nucleo motociclisti” all’interno della polizia locale di Cesano. Una realtà storica: il comando è stato istituito nel 1964 e negli anni ha sempre cercato di rinnovarsi e tenersi al passo con nuove tecnologie e strumenti per affrontare le diverse criticità. Come quella di riuscire a entrare nei parchi o nelle zone del territorio dove le pattuglie in auto non riuscirebbero a passare. Grazie all’acquisto di due moto completamente equipaggiate, il Nucleo motociclisti "garantirà un incisivo presidio da parte delle forze dell’ordine", spiega il vicesindaco Salvatore Gattuso. Per l’acquisto delle due moto, che ha richiesto un investimento di circa 26mila euro, la polizia locale ha ricevuto un cofinanziamento al 50% da Regione Lombardia. "Il nucleo si compone di quattro agenti “centauri“ – spiega il comandante Armando Clemente – impiegati su due turni, al mattino e al pomeriggio, per avere una maggiore operatività anche nel servizio ordinario". I motocicli sono stati assegnati all’unità di polizia stradale e pronto intervento, per presidiare il territorio e contrastare atti di vandalismo o di disturbo della quiete pubblica nei parchi e in altri luoghi di aggregazione della città. Le moto potranno raggiungere più velocemente i punti da cui provengono le segnalazioni, con un intervento tempestivo. I motociclisti della polizia locale saranno anche nelle zone vicino alle scuole, per prevenire lo spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi, per esempio, gli agenti centauri hanno bloccato un uomo all’interno del parco Aldo Moro, trovato in possesso di 8 grammi di marijuana: è scattata la segnalazione al Nucleo operativo tossicodipendenze della prefettura di Milano. Fra.Gri.