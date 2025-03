Agenti da tutta la regione a lezione di sicurezza

Il corso e la Giornata del Ricordo. Settanta agenti in arrivo da tutta la Lombardia a lezione di sicurezza al Comando di Pioltello. La città è stata confermata come sede per la scuola di formazione dalla Regione, in cattedra Mimmo Paolini. "Siete un esempio, grazie per quello che avete fatto durante la pandemia - ha detto alla lezione inaugurale la sindaca Ivonne Cosciotti -. Avete scelto un mestiere difficile, che ha a che fare con la vita delle persone". Non è mancato un accenno alla crescente presenza delle donne in servizio: "In città abbiamo tre ufficiali, per voi allieve è anche più difficile perché dovete essere brave quanto gli uomini, ma vi trovate spesso ad affrontare e superare i pregiudizi legati al genere che ancora oggi, purtroppo, resistono". Nei tre mesi di corso a insegnare si alterneranno comandanti del circondario - Brugherio, Melzo - e altri ufficiali dell’hinterland milanese. "La formazione è il caposaldo da cui partire per uscire in strada e rappresentare quel modello di comportamento che tutti i cittadini si aspettano dalle istituzioni - ha sottolineato Paolini -. Portarla a termine con i colleghi dell’intera Lombardia è motivo di grande lustro per tutta la città, non solo per il corpo di polizia locale". Bar.Cal.