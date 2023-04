Affitti a prezzi calmierati: ecco altri 25 alloggi

Dopo le prime 17 mansarde, UniAbita apre un secondo bando per "pensare all’affitto senza la preoccupazione del prezzo". L’assegnazione riguarda 25 alloggi di varia tipologia, da monolocali a quadrilocali, dislocati tra Cinisello, Sesto e Monza, serviti da una capillare rete di mezzi pubblici e piste ciclabili sotto casa. Ad esempio, un monolocale in via Villa a Cinisello costa 379 euro al mese, mentre un bilocale nello stesso stabile 584 euro (si scende a 444 euro in via Bramante) e quattro locali in via Boccaccio a Sesto 982 euro, box incluso. "Vivere la città metropolitana ha i suoi vantaggi - spiega la coop, che nei giorni scorsi si è ance candidata alla gestione di immobili nel capoluogo milanese -. Spazi verdi, servizi accessibili, trasporto pubblico, piste ciclabili, distanze a misura d’uomo con tutto raggiungibile in meno di 15 minuti a piedi e arrivare il centro è uno gioco da ragazzi". Il bando scade il 14 aprile. Quello di febbraio ha visto ben 143 domande, di cui oltre il 20% presentate da residenti a Milano. La.La.