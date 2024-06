Addio alla paroliera della nostra infanzia

"Grazie per quel pizzico di magia che ha colorato la mia infanzia, hai creato un mondo dove ogni bambino poteva sognare e imparare, te ne sarò per sempre grato". È solo uno dei messaggi apparsi sui social appena si è diffusa la notizia della morte di Alessandra Valeri Manera, paroliera, autrice tv e responsabile della programmazione per ragazzi di Mediaset (e prima Fininvest, ndr) dal 1980 al 2001. Nata a Milano nel 1956, figlia dell’industriale veneziano Mario Valeri Manera e di Maria Vittoria Gaggia, si è spenta il 20 giugno a Rapallo, in provincia di Genova. E anche se il suo volto potrebbe non essere conosciuto ai più, le sue canzoni sono state ascoltate da migliaia di persone: Alessandra Valeri Manera ha scritto i brani più conosciuti interpretati da Cristina D’Avena, da “Occhi di Gatto“ a “Pollon“, fino a “L’Incantevole Creamy“ e “Magica Doremi“. Sigle dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90, protagonisti di “Bim Bum Bam“ e “Ciao Ciao“, programmi di cui lei stessa era responsabile.

"Credo di avere avuto - diceva di sé - la più grande fortuna che ci si possa augurare. Per magia mi sono trovata seduta a una scrivania come responsabile della fascia ragazzi di un netwok". Immancabile il cordoglio dei vertici Mediaset: "L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori partecipano al lutto della famiglia". E di chi ha lavorato con lei, come la presentatrice tv Carlotta Pisoni: "Tutto quello che ho costruito, lavorativamente parlando , lo devo a te. Buon viaggio". Siamo certi che, in questo viaggio, Alessandra sarà accompagnata dalla sua, nostra, musica.

Marion Guglielmetti