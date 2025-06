Addio a Valeria, morta nello schianto: "Ora ti sentiremo nei nostri abbracci"

"I miei abiti sono forse fuori luogo, qui, oggi. Sono gli stessi di quando ci siamo trasmessi amore eterno. E siccome tu indossi i tuoi, mi sembrava doveroso che lo facessi anche io". Ismaele Briozzo è il marito di Valeria Necchi, la trentasettenne morta tragicamente lo scorso 15 maggio nello schianto tra il suo scooter e un furgone all’incrocio tra viale Ortles e via Cassano d’Adda. Ieri per lei la parrocchia di San Michele Arcangelo e Santa Rita, in piazza Gabriele Rosa, si è riempita: centinaia di persone le hanno dato l’ultimo saluto accarezzando la bara coperta di rose bianche e rosa e abbracciando chi resta: il marito Ismaele e i genitori Renza e Dario. Il parroco don Roberto Villa ha evidenziato due parole: "La vittoria, quella della vita sulla malattia, e il matrimonio, che ha dato ancora più forza e intensità a un amore fiorito. Nella vita, Valeria ha lottato e ha vinto. Ora resta come un amore che neppure la morte ci può strappare". Vittoria "sulla malattia" perché Valeria aveva sconfitto il cancro, per 5 volte. Adesso in suo nome è attiva una raccolta fondi (donazioneinmemoria.airc.it/eventi/in-ricordo-di-valeria) per l’Airc che in pochi giorni ha raggiunto 16mila euro. "Per lei – parole di Ismaele – buttiamo giù i muri: abbracciandoci l’un l’altro, facendo battere i cuori all’unisono". "La qualità e la bontà di un libro – ha concluso papà Enzo – non si valutano dal numero di pagine. Apriamo il suo libro. Ci aiuterà a trovare la forza".

M.V.