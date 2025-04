Addetti agli impianti e conducenti di autobus

Autisti autobus, 2 posti. Per l’ammissione al corso è prevista una prova di selezione per la valutazione delle attitudini, delle motivazioni e la verifica dei requisiti formali, è necessario essere disoccupati all’avvio del corso, avere dai 21 anni in su, avere domicilio in provincia di Bergamo, preferibile diploma o licenza media, ottima conoscenza lingua italiana e conoscenza base inglese; Assunzione immediata con contratto a tempo determinato finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato dopo ottenimento patenti, sede di lavoro: Bergamo; Inserire Cv sul sito https://offertelavoro.provincia.bergamo.it codice 22746.

Addetto/a conduzione impianti, 1 posto. Requisiti: conoscenza di meccanica, diploma o attestato tecnico (meccanico, meccatronico, elettrotecnico), patente B con auto; Contratto: di somministrazione a tempo determinato 1 mese; Sede di lavoro: Cividate al Piano; Inserire Cv sul sito https://offertelavoro.provincia.bergamo.it codice 22959.