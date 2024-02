Via delle Forze Armate, lite al centro sportivo: peruviano accoltellato da due uomini

Milano, 24 febbraio 2024 – La lite durante una manifestazione sportiva, il bisticcio proseguito fuori dal centro, le coltellate. Un 35enne di origine peruviana è stato colpito in strada da due uomini poco prima delle 19 di oggi, sabato 24 febbraio, in via delle Forze Armate.

I motivi alla base del litigio e della successiva aggressione sono ancora da accertare con precisione. Sembra però che almeno due dei protagonisti della vicenda abbiano iniziato a discutere mentre si stava svolgendo un evento sportivo. Ancora non si sa se i due stessero partecipando alla manifestazione o fossero semplici spettatori.

Dalle parole si è quindi passati ai fatti. La lite è proseguita fuori dal centro sportivo, degenerando definitivamente. La vittima sarebbe stata bloccata in strada da due uomini; uno dei due lo ha trattenuto, per evitare che l’aggredito se la desse a gambe, e l'altro lo ha accoltellato all'addome e ad una gamba. I due aggressori sono quindi scappati facendo perdere le loro tracce. Sul posto è intervenuta una volante dell'upg della questura di Milano, oltre ai sanitari del 118 Areu che hanno soccorso il 35enne e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda.