Rissa a piazzale Loreto, uomo trovato a terra sanguinante: un 23enne arrestato per tentato omicidio

Milano, 6 giugno 2025 - Un 23enne di origine egiziane è stato arrestato ieri sera per tentato omicidio dalla polizia locale milanese, in collaborazione con i carabinieri di Cologno Monzese. I fatti risalgono allo scorso 29 maggio sera quando una pattuglia della polizia locale è stata fermata.

I cittadini hanno segnalato ai ghisa una rissa in corso sull'altro lato di piazzale Loreto. All'arrivo degli agenti diversi soggetti si sono dati alla fuga, a terra è rimasto un uomo, egiziano del 1988, con diverse ferite a una coscia e alla gamba, immediatamente trasportato in ospedale dove sarà sottoposto a un'operazione.

Gli agenti hanno raccolto alcune testimonianze e si sono immediatamente messi alla ricerca di una persona indicata come l'uomo con il coltello che però nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce. Le indagini sono quindi andate avanti con l’acquisizione delle immagini delle telecamere.

Gli accertamenti hanno consentito di risalire a M.H., un egiziano senza fissa dimora che spesso dorme su una barca in disuso a Genova ma talvolta vive anche a Cologno Monzese e che da qualche giorno non ottemperava all'obbligo di firma cui è sottoposto per alcuni precedenti contro il patrimonio, persone e stupefacenti a Milano. Gli agenti sono riusciti a risalire al luogo dove si trovava l'uomo, a Cologno Monzese, e con la collaborazione dei carabinieri della tenenza locale lo hanno arrestato per tentato omicidio.