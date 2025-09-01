Milano, molesta una donna sulla 90 poi scende e scappa. Passeggera coraggiosa lo segue e lo fa fermare

Milano, 1 settembre 2025 – Ancora una donna molestata da uno sconosciuto. Uno stillicidio di episodi violenti e intollerabili, come quello gravissimo della 18enne stuprata a San Zenone al Lambro mentre aspettava il treno per Milano. L’ultimo episodio si è verificato nel capoluogo meneghino oggi, lunedì 1 settembre. Una donna è stata molestata sull'autobus a Milano da uno sconosciuto che poi, approfittando del parapiglia che si è creato, si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Sul posto, dopo l'allarme dato dai passeggeri, è arrivata una Volante della Polizia che ha sentito i testimoni.

L’aggressione in viale Cermenate

È accaduto questa mattina sul filobus della linea 90, una delle più frequentate a Milano. Mentre il mezzo si trovava nella zona sud di Milano, in viale Cermenate, l'uomo ha messo le mani addosso alla passeggera, che al momento non è stata identificata. Alle sue grida poi si è allontanato velocemente, approfittando dell'apertura delle porte a una fermata. Quando è arrivata la Polizia, dopo le chiamate al 112, è stata sentita una testimone, una donna di 40 anni, che ha raccontato di aver assistito alla scena.

Fermato uno straniero irregolare

La vittima dell'abuso si era anch'essa già allontanata. Poco dopo è stato rintracciato il presunto aggressore. Si tratta di un 21enne originario del Bangladesh, irregolare e con precedenti. L'uomo, dopo essersi allontanato, è stato seguito da un'altra passeggera, una testimone dei fatti, che è scesa dietro di lui e lo ha seguito fino in via Volvinio, restando in contatto con gli operatori del 112. Così alla fine l'uomo è stato bloccato e denunciato per violenza sessuale dagli agenti di una Volante sopraggiunta.