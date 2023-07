Accenture Technology Lavoratori in sciopero

Accenture Technology Solutions: i lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione "per il mancato pagamento degli aumenti contrattuali". Si era tenuta il 14 luglio scorso l’assemblea dei lavoratori dell’azienda durante la quale le Rsu hanno riferito l’esito delle decisioni prese dalla proprietà. In particolare è stata riportata ai lavoratori la volontà dell’azienda di continuare a procedere con l’assorbimento degli aumenti di giugno del contratto collettivo nazionale nei superminimi individuali, decisione che va in senso opposto alla richiesta avanzata dalle rappresentanze sindacali "e non tiene conto del peso dell’inflazione degli ultimi anni che ha eroso il potere di acquisto dei lavoratori e che gli aumenti del Ccnl vanno solo in parte a colmare, questo a fronte di utili aziendali sempre considerevoli". L’assemblea "ha considerato inaccettabile questa decisione aziendale e proclamato lo stato di agitazione" e come primo atto ha attuato un’ora di sciopero. Nei prossimi giorni seguiranno nuove forme di protesta. Mas.Sag.