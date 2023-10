Accademia della Martesana Gorgonzola: Porte Aperte e Ringraziamenti al Personale

Accademia Formativa Martesana, l’inaugurazione-bis diventa la giornata del "ringraziamento", onorificenze e targa a insegnanti, collaboratori e personale "che in questi decenni hanno contribuito a rendere grande questa storica scuola". Un vernissage numero due quello tenutosi nei giorni scorsi nella scuola di formazione professionale gorgonzolese, nata nel 1946, che nell’ultimo anno è stata teatro di un importante ampliamento e di un massiccio restyling. Il taglio del nastro vero e proprio era stato nella scorsa primavera, alla vigilia delle elezioni amministrative. L’altro giorno una nuova mattinata di porte aperte, alla presenza di docenti "vecchi" e nuovi, di ex studenti e studentesse, della sindaca Ilaria Scaccabarozzi e di altri sindaci del circondario, della funzionaria di Regione Lombardia Valeria Marziali, tutti accolti, naturalmente, dal direttore Carlo Zanoni. Per gli ospiti una visita guidata della struttura, che accoglie quest’anno 962 studenti distribuiti su venti indirizzi di formazione e in arrivo da una settantina di Comuni.

Dopo la visita la consegna delle targhe di ringraziamento, andate a insegnanti, impiegati o personale scolastico per lungo tempo al lavoro a scuola. Fra gli insigniti, visibilmente commosso, l’ex preside dell’istituto Enzo Vicenzi, "bellissimo e emozionante - ha detto - essere qui e vedere come è cresciuta questa scuola". Da parte di Marziali la garanzia "del costante impegno e degli importantissimi finanziamenti promossi dalla Regione a favore della formazione professionale". Un momento di commozione quando targa e ricordo sono andati a Stefano Goi, responsabile del Suap e a Valerio Fontana, storico collaboratore dell’area meccanici della scuola, entrambi da poco scomparsi. M.A.