Maestro d’asilo a processo per abusi su tre bambine, perizia psichiatrica: “Vizio parziale di mente” Milano, il 34enne era stato arrestato lo scorso aprile. le indagini avevano preso il via da una denuncia della Direzione area servizi dell'infanzia del Comune in seguito a segnalazioni ricevute da due nidi nei quali aveva lavorato come supplente