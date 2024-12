“Servono abiti contro il freddo per i detenuti di San Vittore”. Raccolta record a Milano: associazioni travolte dalla generosità

Milano, 10 dicembre 2024 – Milan col coeur in man. La città non ha smentito l’adagio rispondendo prontamente alla richiesta di alcune associazioni di raccogliere abiti e denaro per aiutare i detenuti di San Vittore che stavano soffrendo il freddo. I promotori dell'iniziativa (Cantiere San Vittore, Osservatorio Carcere Territorio, Consorzio via dei Mille, Comunità nuova, Camera Penale di Milano e Casa della Carità) sono stati travolti in breve tempo dalla generosità dei cittadini. Sono arrivati al conto indicato oltre 13mila euro e tantissimi vestiti utili per proteggersi dal gelo in cella.

L'appello era scattato un paio di settimane fa, con la richiesta di aiutare "molte persone detenute, in gran parte stranieri che non hanno nessuno in Italia e non ricevono pacchi, ma anche persone italiane senza famiglia, con problemi psichiatrici o semplicemente povere. C'è carenza di vestiario maschile in particolare mancano maglioni e giubbotti senza cappuccio, pantaloni tipo tuta, felpe senza cappuccio, calze e boxer, in taglie piccole e medie, scarpe sportive da 40 in su, ma anche asciugamani grandi. Sentiamo l'urgenza di aiutarli subito, prima ancora di discutere delle cause o del tema del peggioramento delle condizioni di detenzione".