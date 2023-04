A2A, nel cda spunta Tasca per il Comune

Il Comune ha indicato, per successiva nomina assembleare, i componenti del Consiglio di amministrazione di A2A. Si tratta di Giovanni Comboni (vice presidente), Renato Mazzoncini (amministratore delegato), Maria Elisa D’Amico, Roberto Tasca (ex assessore comunale al Bilancio) (nella foto), Elisabetta Pistis, Mario Gualtiero Francesco Motta e Simona Perissinotto. Come componenti del collegio sindacale della medesima società sono stati poi indicati Maurizio Dallocchio (sindaco effettivo) e Patrizia Lucia Maria Riva (sindaco supplente). Le indicazioni fanno seguito al bando 20231 per le nomine e designazioni dei rappresentanti comunali negli enti, nelle fondazioni e nelle società a partecipazione comunale.

Alla pagina https:servizi.comune.milano.itendettaglio-contenuto-asset_publisherpqxqcontentavviso-pubblico-2023-1 è consultabile l’elenco completo e i curricula dei candidati e delle candidate ritenuti idonei dalla commissione degli esperti, eletta dal Consiglio comunale il 14 luglio 2016 con deliberazione n. 302016, ai sensi dell’art. 57.5 dello statuto comunale.