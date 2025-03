A Trezzano è “Pokémon mania”. Club per appassionati da 8 a 40 anni

L’idea è venuta a un papà, Riccardo Mondello, che ha deciso di trasformare una passione in un’attività di condivisione. È un divertimento che unisce piccoli e grandi: il gruppo Pokémon creato da Riccardo è già un successo con oltre trenta iscritti, con età comprese tra gli otto e i 40 anni.

Il Pokémon Club di Trezzano è nato da qualche settimana e ha suscitato grande interesse: "Si tratta di uno spazio dove poter giocare, scambiarsi le famose carte, confrontarsi e sviluppare la propria passione in modo semplice e soprattutto inclusivo", spiega Mondello. Il Pokémon Club, infatti, "è aperto a tutti, grazie all’importante sinergia con l’associazione Grupifh che si occupa di fragilità e disabilità - prosegue il creatore del progetto -. Il Club ha ricevuto un’accoglienza calorosa a Trezzano, anche grazie al patrocinio del Comune e al fondamentale sostegno dell’assessorato alle Politiche sociali. Lo spazio messo a disposizione è quello dell’associazione Grupifh che ringrazio, insieme a tutti i volontari, per aver sostenuto questo progetto unico e inclusivo".

Il Pokémon Club organizza tante iniziative e collaborazioni, come quella con Poste Italiane che, all’ufficio di Trezzano, ha allestito uno stand per collezionisti e dato spazio, nei giorni scorsi, a dei tornei per gli appassionati, con la possibilità di raccogliere, sempre da parte dell’ufficio postale, le carte "doppioni" dei Pokémon e donarle ad altri appassionati. Poste Italiane ha dedicato una raccolta proprio alla moda di Pikachu e a tutti gli altri personaggi della Pokémon-mania, con l’emissione di speciali cartoline, francobolli e buste.

Gli eventi del Pokémon Club includono anche i laboratori creativi (con i writers del gruppo We run the streets, di Trezzano), competizioni con giochi sempre in tema Pokémon, sfide online ed esplorazioni per divertirsi insieme ad altri allenatori. "Vogliamo creare un bel gruppo, senza barriere – conclude Mondello –, dare la possibilità a bambini e adulti che condividono questa passione di avere uno spazio tutto per loro, avvicinando anche i giovani e far scoprire loro tutte le nostre attività. Un luogo per incontrarsi, giocare e crescere insieme, rafforzando il senso di comunità".