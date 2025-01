A Garbagnate l’anno inizia con Azzaria: "Un’immensa gioia vederla arrivare"

Si chiama Azzaria la prima bambina del 2025 nel territorio rhodense. È venuta alla luce alle 8.40 primogenita della mamma 29enne Adebola. "Sono felice ed emozionata. Ci tenevamo tanto io e il papà Deniel. Ero un po’ preoccupata del parto ma invece è andato tutto molto bene, meglio delle aspettative, è stato un parto naturale e un’immensa gioia vederla nascere", spiega la neo mamma. I genitori vogliono anche ringraziare il personale dell’ospedale di Garbagnate per la gentilezza e professionalità dimostrate. La coppia di Bollate spiega che l’intenzione è di avere in futuro altri figli. In controtendenza, l’ospedale di Garbagnate segna un incremento di 38 nascite nel 2024 rispetto al 2023, per un totale di 733. Nel tardo pomeriggio di ieri è poi venuto alla luce un altro bambino, un maschietto di nome Samuele.

Due fiocchi rosa nell’ultimo giorno dell’anno nei reparti di ostetricia dell’asst Melegnano Martesana. È nata all’una e 3 minuti del 31 dicembre all’ospedale di Melzo la piccola Celeste Pirovano, 3 chili e 145 grammi e 51 cm di lunghezza, per la gioia di mamma, Marta Oggioni, 30enne, educatrice, e papà Davide, bancario 32 enne. La famigliola vive a Cornate. L’ultima nata dell’anno all’ospedale di Vizzolo Predabissi è invece stata Laila Ebrahim, venuta alla luce alle 8,58 del 31 dicembre, 3 chili e 300 grammi, 49 centimetri. I genitori, Aya Amhed 29 anni, insegnante di inglese, e Mohamed Ebrahim, 38 anni commerciante, entrambi di origine egiziana, vivono a San Donato Milanese e hanno un’altra bimba di 7 anni, Lee. Il primo gennaio infine a Vizzolo è nata una bimba di cui non sono state fornite le generalità.