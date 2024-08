A Cusago i compiti si fanno in campo: "Così non si abbandona lo sport"

Una proposta che unisce la pratica sportiva con il sostegno scolastico, rivolta a bambini e ragazzi tesserati nell’associazione sportiva Rugbio che si allena nel campo di via IV novembre a Cusago e a Uboldo. Il "Progetto College" nasce "nel 2019 e purtroppo venne rimandata la sua realizzazione a causa del terribile triennio 2020/2022 che ha assorbito risorse economiche e umane importanti destinate allo sviluppo del nostro progetto sociale sportivo", spiegano dall’associazione. "Progetto college" è stato pensato come una proposta di sport e di sostegno scolastico rivolto a giovani dai 10 ai 15 anni di età.

Tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì i ragazzi ricevono un sostegno scolastico per materie umanistiche e scientifiche, dalle ore 16.15 alle 17.15, per poi allenarsi nelle diverse discipline (preparazione atletica, calcio e rugby) e poter essere convocati per le partite di calcio e rugby nel weekend. "Le età a cui si rivolge il progetto sono quelle del drop out sportivo, che in questi anni ha raggiunto numeri preoccupanti", dicono dall’associazione, spiegando che il drop out sportivo è quel fenomeno in cui i giovani abbandonano la pratica. È stimato che, proprio in questa fascia di età a cui il progetto è rivolto, in Italia l’abbandono dell’attività fisica sia salito al 30%. Le motivazioni possono essere psicologiche, fisiche, legate alla pubertà, allo sviluppo di altri interessi ma anche ad ambienti eccessivamente competitivi in ambito sportivo che scoraggiano i giovani in un’età particolarmente sensibile. "Progetto College è un’iniziativa volta a migliorare i nostri atleti e a seguirli nella crescita come cittadini, a evitarne la dispersione dell’attenzione, l’abbandono educativo e a coniugare lo sport e la scuola – ancora dai tecnici di Rugbio –. I responsabili del sostegno allo studio saranno tutti educatori già diplomati e laureandi con competenze in materie come matematica e fisica, lettere, geografia, storia, lingue, diritto e scienze".

I costi si possono dividere in base alla frequenza, se annuale o semestrale. In più, "il progetto può essere finanziabile dal Fondo "Rugbio per il sociale": una commissione valuterà le richieste", commentano dall’associazione polisportiva che quest’anno ha deciso di rinnovare il team della sezione calcio con tecnici giovani, nuove squadre, allenatori laureati in Scienze motorie, professionisti, ex giocatori e importanti investimenti anche per il rugby "per far crescere la nostra comunità - concludono da Rugbio -: lo sport fa crescere".