Sciopero dei vigili il 7 dicembre, il prefetto differisce la protesta a un’altra data

Milano, 4 dicembre 2023 - Scongiurato lo sciopero dei “ghisa” proclamato per giovedì 7 dicembre, giornata patrono Sant’Ambrogio ricchissima di appuntamenti in tutta la città.

Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, infatti dopo aver sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto il differimento ad altra data L’astensione dal lavoro ordinario e straordinario del personale della Polizia Locale del Comune di Milano era stata proclamata per tutto giovedì 7 dicembre dalle organizzazioni sindacali CseFlpl Sulpl, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa e Usb, nonché dalla Rsu del Comune di Milano.

l provvedimento, è spiegato in una nota, si è reso necessario a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione tra i sindacati e il Comune di Milano, "per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza, nella giornata del Santo Patrono. La città sarà interessata da numerosi e rilevanti eventi della tradizione meneghina, quali innanzitutto l'apertura della stagione scaligera, cui prenderanno parte numerose personalità del mondo politico, istituzionale, economico e finanziario"; la prefettura ricorda poi la manifestazione fieristica "Artigiano in fiera", la cerimonia per la consegna delle Benemerenze civiche, la cosiddetta 'Prima diffusa', ovvero la proiezione della Prima della Scala in diversi luoghi della città, il mercatino nell'area adiacente il Duomo di Milano, la cerimonia di accensione del candelabro in piazza San Carlo (in occasione della festa ebraica di "Chanukka") e la tradizionale Fiera degli "Oh bej! Oh bej!". Insomma una giornata bella ma di “fuoco” per Milano e la sicurezza.