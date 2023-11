La 31enne che si sveglia nuda all’alba, la cena al ristorante e le 5 ore in bagno: il giallo del Cormorano

Poco meno di cinque ore in bagno. Il risveglio di soprassalto. I primi minuti di comprensibile disorientamento e la chiamata al 112 per chiedere aiuto: "Sono da sola in un locale chiuso, completamente nuda". Il giallo di via Poliziano inizia alle 5.10 di ieri, quando Martina (nome di fantasia) si affaccia, con il corpo coperto soltanto da una tovaglia, a una delle finestre del ristorante "Il Cormorano" di via Poliziano: scatta l’allarme anti-intrusioni, perché i gestori lo hanno regolarmente inserito dopo aver chiuso la cler. Peccato che dentro ci fosse ancora la trentunenne, di cui nessuno si è accorto. Che ci fa lì? Ci è arrivata la sera prima, alle 21.40, per partecipare alla festa di compleanno di un ex collega, dirigente di un altro noto locale del centro: in totale ci sono una quarantina di commensali, tutte persone sulle quali Martina riferirà di non nutrire alcun sospetto.

Poco dopo mezzanotte, la telecamera che punta sull’accesso all’area dei bagni ne immortala l’ingresso, ma non l’uscita. Più o meno negli stessi istanti, stando a quanto starebbe emergendo dall’analisi delle immagini, entra pure un uomo, già identificato come altri presenti, con il quale la trentunenne avrebbe trascorso in precedenza alcuni minuti anche all’esterno del locale: subito dopo, però, quella persona esce, così come le altre che si recheranno alla toilette nei minuti successivi. Poi il buio. Gli invitati abbandonano alla spicciolata la festa. Il locale chiude. La telefonata delle 5 genera l’immediato intervento dei carabinieri e dei sanitari di Areu, che trasportano Martina al centro specializzato della clinica Mangiagalli: a un’operatrice del 118, la donna mostra piccoli lividi sulla parte superiore delle gambe, ma è lei stessa a premettere di avere una pelle particolarmente sensibile e che non è escluso che li avesse prima della serata in via Poliziano.

La trentunenne ammette pure di aver fatto uso di stupefacenti. Il referto medico verrà inviato nelle prossime ore al pm Rosaria Stagnaro, che sta coordinando le indagini dei militari della stazione Sempione e della Compagnia Duomo; i test tossicologici daranno informazioni decisive sul tipo di sostanze assunte. Gli investigatori hanno iniziato a sentire tutti i partecipanti alla festa per capire come si sia svolta la serata, perché nessuno si sia accorto dell’assenza di Martina al momento dei saluti e se qualcuno abbia notato qualcosa di strano nel comportamento di qualche commensale. La trentunenne verrà risentita a breve, nella speranza che riesca a recuperare qualche frame dalla memoria di una serata ancora tutta da ricostruire.