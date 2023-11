Milano, si sveglia nuda sul tavolo di un ristorante chiuso: 31enne sotto choc. L’ombra della violenza sessuale

Milano – Il risveglio choc. Completamente nuda sul tavolo di un ristorante vuoto e chiuso. I vestiti abbandonati in un bagno, la mente annebbiata, nessun ricordo da un certo punto in avanti della serata e l'incubo di una violenza sessuale. Alle 5.15, una trentunenne milanese ha chiamato il 112 dal telefono fisso di un locale di via Poliziano, in zona Sempione, raccontando di essersi risvegliata poco prima e di non ricordare nulla di cosa le fosse successo nelle ore precedenti. I carabinieri del Nucleo Radiomobile e i sanitari di Areu sono dovuti entrare dalla finestra, facendo scattare l'allarme anti-intrusioni. La donna era lì, disorientata e nuda. I militari hanno subito ispezionato il ristorante, ritrovando in bagno gli abiti della trentunenne, la sua borsetta e il cellulare.

Agli investigatori, la donna ha riferito che la sera prima aveva partecipato a una festa di compleanno con amici e colleghi all'interno del locale, aggiungendo di non ricordare nulla di quanto successo tra l'una e le cinque; avrebbe raccontato di aver assunto stupefacenti. Alla festa di compleanno erano presenti una quarantina di invitati, tutti colleghi ed ex colleghi della donna: la trentunenne avrebbe descritto gli altri commensali come persone fidate, aggiungendo di non nutrire sospetti nei confronti di nessuno di loro. La trentunenne avrebbe dichiarato di essere arrivata da sola al ristorante attorno alle 21.40 e di aver parcheggiato la macchina vicino al locale. Nessun ricordo di un eventuale rapporto sessuale consumato nel corso della notte, né consenziente né imposto: al momento, l'unico aspetto che lascia pensare a un possibile raid è legato al fatto che la donna si sia risvegliata completamente nuda.

La trentunenne è stata accompagnata al centro specializzato della clinica Mangiagalli per le visite del caso e per l'avvio del percorso di sostegno psicologico: i medici cercheranno eventuali riscontri a una possibile violenza sessuale e sottoporranno la donna a test del sangue per individuare il tipo di droghe assunte e altre possibili sostanze che possano averle provocato una temporanea perdita della memoria.

Nel frattempo, sono scattati gli accertamenti investigativi dei carabinieri della Compagnia Duomo, che hanno convocato in mattinata il titolare del ristorante per aprire il locale e per acquisire le immagini registrate dal circuito interno di videosorveglianza. Al gestore, i militari hanno chiesto pure informazioni sull'orario di chiusura del locale. Sì, perché al momento due delle domande che non hanno ancora trovato risposta sono le seguenti: com'è possibile che la donna sia rimasta chiusa dentro? Nessuno si è accorto della sua presenza prima di abbassare la cler stanotte? Dopo la visita alla Mangiagalli, la donna verrà risentita.