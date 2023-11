Trovata nuda sul tavolo, i titolari del Cormorano: “Non sappiamo nulla, abbiamo chiuso normalmente”

Milano, 18 novembre 2023 – Una brutta sorpresa, dopo una serata lavorativa trascorsa come centinaia di altre, almeno nelle loro dichiarazioni. È iniziata male la mattinata dei titolari de “Il Cormorano”, il locale in zona corso Sempione dove la scorsa una donna di 31 anni si è svegliata nuda e chiusa dentro.

Ai responsabili del ristorante la comunicazione della scoperta – e dell’avvio dell’indagine che dovrà accertare se dietro questa vicenda c’è una violenza sessuale – è stata data dagli investigatori.

Nessuna avvisaglia

"Siamo stati svegliati dai carabinieri, siamo completamente sorpresi, dovete chiedere a loro”: questo hanno detto i titolari de 'Il Cormorano' di corso Sempione, ristorante di Milano dove la scorsa notte una donna di 31 anni si è svegliata nuda e chiusa dentro al locale, alla fine del servizio serale.

La giovane aveva partecipato a una festa, conclusasi ore prima. È stata liberata dai carabinieri e trasportata in ospedale, senza ricordare nulla, con il sospetto che sia stata vittima di una violenza sessuale. Si attendono i risultati degli accertamenti, condotti per evidenziare segni compatibili con eventuali abusi.

L’aspetto del locale

Il locale, un ristorante con doppio ingresso e otto finestre sia su corso Sempione sia su via Poliziano, è molto grande, e presenta un salone privato al seminterrato dove ieri sera si è svolta la festa, organizzata dal titolare di un noto locale del capoluogo. Un compleanno che è terminato verso l'una.

"Noi abbiamo chiuso normalmente", hanno ribadito i ristoratori, sostenendo di non sapere nulla dell’accaduto. Starà ai carabinieri, nel quadro di un’inchiesta su una violenza sessuale al momento solo presunta, capire quando (e come) la donna sia finita sul tavolo, coperta alla bell’e meglio da un pareo. I suoi abiti e gli accessori che portava con sé sono stati recuperati in una delle toilette del ristorante.