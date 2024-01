Week end 19, 20 e 21 gennaio 2024. Cosa fare a Milano tra sport, mercatini, teatro e concerti

Milano, 19 gennaio 2024 - Padel Trend Expo, Baglioni al Mediolanum, spettacoli teatrali, colazione al cinema, shopping ecosostenibile sono tra gli appuntamenti da non perdere in questo fine settimana in città, senza dimenticare i più piccoli.

Padel Trend Expo 2024

Torna a Milano da venerdì 19 a domenica 21 gennaio 2024 “Padel Trend Expo”, primo grande evento internazionale dedicato interamente al padel, sport tra i più trendy del momento, fino a qualche anno fa sconosciuto in Italia. La manifestazione è ospitata all'Allianz MiCo, nei padiglioni Fiera Milano City e a pochi passi dal quartiere CityLife (viale Eginardo 29 angolo via Colleoni; Gate 4, Milano) dove si potrà giocare, fare shopping, assistere alle esibizioni dei campioni, partecipare a convegni e tanto altro ancora. Oltre 120 stand dove fare shopping e 145 aziende che presentano le ultime novità del settore. Padel Trend Expo include anche 6 campi di gioco che ospitano eventi e sfide con tanti ospiti dal mondo del cinema, dello spettacolo, della moda, dello sport. Orari e biglietti: dalle 9.00 alle 19.00: l'ingresso giornaliero costa 18 euro (ridotto 15 euro per under 16 e14,40 euro per tesserati Fitp), mentre gli abbonamenti 2 e 3 giorni costano rispettivamente 32 euro (ridotto 26 euro per under 16) e 38 euro (ridotto 32 euro per under 16). Biglietti su TicketOne

Claudio Baglioni al Forum di Assago

Per tre serate consecutive (sabato 20 gennaio, domenica 21 e lunedì 22) Claudio Baglioni si esibirà sul palco del Mediolanum di Assago con il suo tour Atuttocuore. Uno spettacolo concerto, una nuova rappresentazione con tre gigantesche dimensioni spaziali. È il cuore – suono e strumento primordiale dell’esistenza – il tema centrale del progetto: la percussione ritmica che è musica di vita e della vita; la danza che ci muove dentro e fuori; il ballo universale che, tra coraggio e accoramento, mette d’accordo. Forum di Assago, via Giuseppe Di Vittorio 6, Assago (Mi). Biglietti online da 39 a 98 euro.

Colazione al cinema

Domenica mattina Anteo Palazzo del Cinema e Caffè Letterario Cult propongono alle ore 10.00 colazione (caffè o cappuccino + mini brioche) e, a seguire, proiezione del film “One Life” con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter a un prezzo imbattibile. Nella Cecoslovacchia negli anni '30 un agente di borsa britannico progetta di aiutare a salvare i bambini ebrei prima dell'inizio della Seconda guerra mondiale. Biglietti 5,50 euro. Chi ha pre acquistato il biglietto online può fare colazione a partire dalle 9.30 al CULT Caffè Letterario.

Passione vintage: torna l’East Market

Domenica compra, vendi e scambia al primo appuntamento dell’anno con l’evento del vintage all’East Market in via Mecenate 88 a Milano. Sono oltre 300 gli espositori che arrivano da tutta Italia: ampia selezione di vinili, oggettistica e decorazioni, sneakers e streetwear, giochi e curiosità e un’area Food Market con specialità da tutto il mondo. Nell'ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate è possibile trovare dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, ma anche rari dischi in vinile o colorati complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militari, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili.

Passional tango al Teatro della Memoria

Al Teatro della Memoria “Passional tango”. La storia del tango recitata, cantata e ballata. Una voce recitante, una cantante di tango argentino, un pianista e due ballerini per uno spettacolo che unisce la poesia di Borges, alle più celebri canzoni di tango e al ballo di tango argentino. Con la partecipazione di Adriana Pulejo, i tangueros Lory e Marco, Alberto Grasso. Al pianoforte il Maestro Sandro Gelmetti

L’appuntamento è domenica 21 gennaio 2024, alle ore 16. Teatro della Memoria Aleardo Caliari , via Cucchiari 4, in zona Parco Sempione a Milano. Biglietti online o al numero 02 313 663. Il costo del biglietto è di 15 euro, 10 ridotto.

Per i più piccoli

Al Teatro Bruno Munari domenica 21 gennaio (ore 16:30) va in scena “Rumori nascosti” (per bambini dai 5 anni), una bambina scopre che i rumori sinistri di casa sua possono, per strane casualità, essere generati da lei stessa e riesce così a vincere le sue paure e a far scappare i suoi incubi. Una fiaba pop-up, un abito storia, una casa di bambola. Ispirato al libro Lupi nei muri di Neil Gaiman, la fiaba è diversa dall’originale soprattutto nel finale, dove la rivalsa della protagonista è autonoma e onirica e i lupi, come le paure, vengono cacciati non dalla violenza, ma dalla presa di coscienza delle proprie forze. Teatro Bruno Munari, via Giovanni Bovio 5, Milano. Biglietti 9 euro. Prenotazioni: www.teatrodelburatto.com