Milano, torna il mercato vintage East Market: oltre 300 banchetti da tutta Italia

Milano – Primo appuntamento dell'anno, domenica 21 gennaio a Milano in via Mecenate 88, per l'East Market il mercatino cult per gli amanti del vintage con oltre 300 selezionati espositori che arrivano da tutta Italia con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Nell'ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate è possibile trovare dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, ma anche rari dischi in vinile o colorati complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili.

Uno shopping vintage con un occhio all'ambiente. East Market valorizza infatti la cultura e la consapevolezza del riciclo, coniugando la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità, con un 'taglio' alla sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento. Moda, fai da te, mercato del riciclo che strizzano l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, informando e sensibilizzando il pubblico sugli aspetti ecologici del mondo vintage.

Tra gli espositori presenti domenica 21 gennaio, Inima Pop Art di Alessia Veraldi, che customizza le iconiche 'Madonnine' e oggetti messicani con i colori della pop-art in uno stile vintage. Ci sarà anche Liborio D'agostino alias Soul, un illustratore - pittore, la sua ricerca artistica si basa principalmente sullo studio del linguaggio del corpo nell'arte. BuBu Boutique, un progetto che si occupa di customizzazione su misura di abiti e accessori per tutti i gusti.

Accompagnano il market le aree food & beverage. East Market Diner, dove si trova la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area. Qui ci sono molti truck con un'offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche molte proposte per vegani, celiaci e kids.

East Market adotta da sempre la politica #plasicfree ovvero una policy ecologista che bandisce completamente tutta la plastica nel food e beverage. Per cibi e bevande, infatti, sono disponibili solo materiali eco friendly e riciclabili. Per tutta la manifestazione ci saranno dj set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.